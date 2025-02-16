Боб Хартли поздравил омского нападающего Каблукова с 1000-м матчем в карьере

Перед началом домашнего матча омского «Авангарда» с «Ак Барсом» бывший главный тренер команды Боб Хартли поздравил Илью Каблукова с тысячной игрой за КХЛ. Поздравление показали на кубе «G-Drive Арены».
Боб Хартли вспомнил, как Илья Каблуков вместе с ним испил из Кубка Гагарина в 2021 году. Тогда Хартли привел команду к победе в чемпионате КХЛ. Он отметил, что помнит и ценит вклад Илью в победу.
«Илья, поздравляю с достижением! Я помню, как мы отмечали победу в чемпионате. Твой вклад был весомым и сейчас ты один из самых опытных игроков. Вперед, “Авангард!”, — поздравил омского хоккеиста Хартли.
Опытный форвард Илья Каблуков сегодня проводит свою 1002 встречу за омский клуб.
Ранее мы рассказывали, как омский «Авангард» провел встречу с «Амуром».