Отключения воды, газа и электричества в Челябинске 17 февраля 2025 года

Коммунальные службы Челябинска сообщили о плановых отключениях воды, газа и электричества 17 февраля 2025 года, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на ЕДДС-112.
КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН
Отключение водоснабжения:
— Краснознаменная, 28, 30, 32, 34, 40, 42 — с 09:30 до 17:00.
Отключение газоснабжения:
— Кирова, 21-А; Свердловский пр., 31; Горького, 64-А — с 09:00 до 17:00.
КУРЧАТОВСКИЙ РАЙОН
Отключение электроэнергии:
— Пионерская, 4, 6-А, 8, 10-А, 12, 14, 16; Комсомольский пр., 37-Б; пр. Краснопольский, 7-Д; МКР 54-й; Красивая, 13, СНТ «Авиатор»; Минко, 26−34; Г. Брусилова, 20−26 — с 08:00 до 18:00.
ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН
Отключение газоснабжения:
— Гагарина, 30 — с 09:00 до 17:00.
Отключение электроэнергии:
— пос. Фатеевка, ч/с: Юргинская; Костромская; Фатеевская; Верещагинская; Комбайнерская; пер. Сельский 3-й; пер. Сельский 2-й; пер. Сельский 1-й; Сельская; Оханская 3-я; Оханская 1-я; Оханская 2-я — с 08:30 до 18:00.
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ РАЙОН
Отключение газоснабжения:
— Мира, 15, 30-А; Ш. Металлургов, 27 — с 09:00 до 17:00.
СОВЕТСКИЙ РАЙОН
Отключения водоснабжения:
— Кузнецова, 37-А; ч/с: 8 Марта — с 09:00 до 20:00.
ТРАКТОРОЗАВОДСКИЙ РАЙОН
Отключение газоснабжения:
— 3-я Арзамасская, 23 (подъезды 1−4), 29 (подъезды 2−4) — с 09:00 до 17:00.
Отключение электроэнергии:
Сергея Герасимова, 21, 23, 27, 29; 2-я Эльтонская, 32, 34 — с 08:30 до 18:00.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН
Плановые работы не проводятся.
ОТКЛЮЧЕНИЕ СВЕТОФОРОВ
Вниманию водителей и пешеходов!
В понедельник, 17 февраля, с 10:00 до 17:00 будет отключен светофор на пересечении улиц 2-я Потребительская и Нефтебазовая.
Будьте внимательны и осторожны!