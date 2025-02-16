Белорусский врач сказала, что делать, если обычное лекарство перестало помогать

Доцент кафедры общей врачебной практики с курсом гериатрии и паллиативной медицины Белорусского государственного медуниверситета Людмила Жилевич в интервью порталу 24health.by рассказала, что делать, если привычное лекарство перестало помогать.
«В некоторых случаях при длительном приеме лекарственного средства организм становится нечувствительным к его действию», — подчеркнула медик.
По словам Людмилы Жилевич, в этом случае надо обратиться к лечащему врачу, который на некоторый период подберет другой препарат.
«С течением времени рецепторы восстановят свою чувствительность к тому лекарству, которое ранее использовалось, и можно будет вернуться к его приему», — отметила Людмила Жилевич.
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