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Белорусский врач сказала, что делать, если обычное лекарство перестало помогать

Белорусский врач рассказала о том, как поступать при неэффективности лекарственной терапии.

Источник: Комсомольская правда

Доцент кафедры общей врачебной практики с курсом гериатрии и паллиативной медицины Белорусского государственного медуниверситета Людмила Жилевич в интервью порталу 24health.by рассказала, что делать, если привычное лекарство перестало помогать.

«В некоторых случаях при длительном приеме лекарственного средства организм становится нечувствительным к его действию», — подчеркнула медик.

По словам Людмилы Жилевич, в этом случае надо обратиться к лечащему врачу, который на некоторый период подберет другой препарат.

«С течением времени рецепторы восстановят свою чувствительность к тому лекарству, которое ранее использовалось, и можно будет вернуться к его приему», — отметила Людмила Жилевич.

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