Дорожники Башкирии работают в усиленном режиме.

Как сообщает минтранс, по состоянию на 18 часов 16 февраля в республике наблюдаются неблагоприятные погодные условия: сильный ветер с порывами до 20 м/с, сильная метель, ограниченная видимость. Для обеспечения бесперебойного и безопасного движения транспорта по федеральным трассам республики задействованы 58 единиц спецтехники. Из них — 34 комбинированные дорожные машины, 8 тракторов, 4 автогрейдера и 12 погрузчиков.