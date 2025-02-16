Ричмонд
+8°
сильный туман
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дорожники Башкирии работают в усиленном режиме

Дорожники Башкирии работают в усиленном режиме.

Источник: минтранс Башкирии

Как сообщает минтранс, по состоянию на 18 часов 16 февраля в республике наблюдаются неблагоприятные погодные условия: сильный ветер с порывами до 20 м/с, сильная метель, ограниченная видимость. Для обеспечения бесперебойного и безопасного движения транспорта по федеральным трассам республики задействованы 58 единиц спецтехники. Из них — 34 комбинированные дорожные машины, 8 тракторов, 4 автогрейдера и 12 погрузчиков.

Напоминаем, что из-за непогоды 16 февраля на участке от Булгаково до Стерлитамака трассы Р-240 Уфа — Оренбург введено ограничение движения для всех видов транспорта.

Диспетчерская служба ФКУ «Приуралье» функционирует круглосуточно, телефон: +7 (347) 286−07−18, +7 917 046−79−53.

«Убедительно просим водителей для безопасности временно воздержаться от поездок до стабилизации погодных условий, в случае передвижения — быть предельно внимательными и осторожными, соблюдать скоростной режим и дистанцию», — обратились в ведомстве.

ЖКХ