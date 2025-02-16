На Ростовскую область обрушится снегопад и мороз до минус 25 градусов

В Ростовской области в ближайшие дни обещают сильный мороз. По данным Гидрометцентра, в понедельник, 17 февраля, погода будет облачной с кратковременными прояснениями Местами пройдет небольшой снег, а ночью и утром возможно появление тумана. Температура воздуха днем будет колебаться между −19 и −6 градусами. Ветер ожидается слабый, переменного направления, скоростью 2−5 м/с. На дорогах возможен гололед.