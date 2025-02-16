«Таблетницы, антиэкономия, не количество, а качество». Белорусский врач дала советы по приему лекарств пожилыми людьми

Еще одна проблема, которая нередка, — недоверчивость пожилого человека и желание собрать мнения нескольких врачей о своем недуге. Как результат — медик, не зная о том, что пациент был у коллеги и там уже получил и советы и назначения, выписывает препараты. В итоге пациент принимает большое количество лекарств, многие из которых могут быть несовместимы между собой либо, наоборот, аналогичны по действию, что необоснованно превышает допустимые дозы препаратов.