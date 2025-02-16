«Таблетницы, антиэкономия, не количество, а качество». Белорусский врач дала советы по приему лекарств пожилыми людьми

Доцент кафедры общей врачебной практики с курсом гериатрии и паллиативной медицины Белорусского государственного медуниверситета Людмила Жилевич в интервью порталу 24health.by дала советы по приему лекарств пожилыми людьми.
И первый из таких советов — таблетница.
«Чтобы пожилой человек не путал препараты, дозировку и время приема, не забывал, принял он лекарство или нет, целесообразно разложить их в специальной таблетнице с указанием времени суток и дня недели», — отметила Людмила Жилевич.
Второй совет — мягко, но настойчиво бороться с характерной чертой характера многих пожилых — чрезмерной экономностью.
По словам Людмилы Жилевич, пожилые люди нередко они склонны к самолечению, любят покупать лекарства по совету подруг или соседей, могут использовать препарат с истекшим сроком годности, самостоятельному снижению дозу лекарственного средства, чтобы его подольше хватило, искать «волшебную таблетку» от всех болезней.
Еще одна проблема, которая нередка, — недоверчивость пожилого человека и желание собрать мнения нескольких врачей о своем недуге. Как результат — медик, не зная о том, что пациент был у коллеги и там уже получил и советы и назначения, выписывает препараты. В итоге пациент принимает большое количество лекарств, многие из которых могут быть несовместимы между собой либо, наоборот, аналогичны по действию, что необоснованно превышает допустимые дозы препаратов.
«Увеличение количества принимаемых препаратов увеличивает риск смерти в пожилом возрасте. Поэтому не спешите наращивать количество лекарственных средств, лучше отдавать предпочтение их качеству (приверженности к лечению)», — советует Людмила Жилевич.
Кстати, белорусский врач сказала, что делать, если обычное лекарство перестало помогать (все подробности здесь).