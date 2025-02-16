В Петербурге шестилетний ребенок умер после лечения народными средствами

«Не было у него никаких припадков, сердце у него слабое было. Болезненный ребенок, слабое сердце, я считаю, что в этом причина. Есть такая проблема, как упертость у молодежи. Попробуйте повлиять на взрослого человека, если он упрется рогом. Муж и жена — одна сатана. Мы много раз им говорили: сходите обследуйте ребенка. Но ответ был простой: будем наблюдать. Вот и донаблюдались», — рассказал Иконенко.