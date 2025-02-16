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В Минтрансе объявили об открытии дорог

В Башкирии открыли движение по четырем закрытым из-за метели дорогам дорогам.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии открыли движение по четырем дорогам, движение по которым приходилось закрывать из-за метели. Об этом сообщили Минтранс и Госкомитет республики по чрезвычайным ситуациям.

Напомним, речь идет об автодорогах Мелеуз-Федоровка, Стерлитамак-Федоровка, Стерлитамак-Стерлибашево-Федоровка, а также Р-240 (Уфа-Оренбург) — на этой трассе, к слову, произошло массовое ДТП, в котором столкнулись 14 автомобилей.

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