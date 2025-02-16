Мингорисполком предупредил, что Минск ждет новая подсветка и единая иллюминация

Начальник управления городского хозяйства и энергетики Мингорисполкома Александр Раковщик сказал БелТА, что Минск ждет новая подсветка и единая иллюминация.
— Комитетом архитектуры и градостроительства Мингорисполкома будет предложено единое решение, чтобы все было гармонично, — предупредил Раковщик о плане на Год благоустройства, которым стал в Беларуси 2025-й.
Он напомнил, что в Минске уже действует программа архитектурной подсветки и иллюминации. Но есть нюансы, названные спикером:
— Если коммунальное предприятие «Мингорсвет» обеспечивает единую иллюминацию и работу архитектурной подсветки, то субъекты хозяйствования, рестораны, кафе, магазины и так далее это делают как хотят.
Это и намерены исправить.
Тем временем минчанин угнал поломойную машину от магазина, куда пошел за продуктами.
Тем временем пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков прокомментировал обиду Москвы на обман Запада во время минских переговоров.
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