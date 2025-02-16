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Мингорисполком предупредил, что Минск ждет новая подсветка и единая иллюминация

Мингорисполком: Минск ждет новая подсветка и единая иллюминация.

Источник: Комсомольская правда

Начальник управления городского хозяйства и энергетики Мингорисполкома Александр Раковщик сказал БелТА, что Минск ждет новая подсветка и единая иллюминация.

— Комитетом архитектуры и градостроительства Мингорисполкома будет предложено единое решение, чтобы все было гармонично, — предупредил Раковщик о плане на Год благоустройства, которым стал в Беларуси 2025-й.

Он напомнил, что в Минске уже действует программа архитектурной подсветки и иллюминации. Но есть нюансы, названные спикером:

— Если коммунальное предприятие «Мингорсвет» обеспечивает единую иллюминацию и работу архитектурной подсветки, то субъекты хозяйствования, рестораны, кафе, магазины и так далее это делают как хотят.

Это и намерены исправить.

Тем временем минчанин угнал поломойную машину от магазина, куда пошел за продуктами.

Тем временем пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков прокомментировал обиду Москвы на обман Запада во время минских переговоров.

А Андрей Малахов показал, что стало с родным домом золотого голоса ВИА «Синяя птица» на его родине под белорусским Гомелем в деревне Новая Мильча. А вдова уроженца Беларуси Сергея Дроздова рассказала о его болезни и последних днях.