Снегопады и сильный ветер: Казгидромет основа объявил штормовое предупреждение

Костанайская область: ночью на западе, севере и востоке области — снег и метель. Днем — дождь и снег, метель и гололед. Туман на севере и востоке области. Ветер южный, юго-западный, порывы до 15−20 м/с, временами до 23−28 м/с. Костанай: ночью — снег и метель; днем — дождь и снег, метель и гололед. Ветер южный, юго-западный, порывы до 15−20 м/с.