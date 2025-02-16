Снегопады и сильный ветер: Казгидромет основа объявил штормовое предупреждение

По прогнозам «Казгидромета», 17 февраля на большей части Казахстана ожидается снег, а на северо-западе — сильный снегопад. На юго-западе страны синоптики прогнозируют осадки в виде дождя и снега. Только на северо-востоке и юге республики будет сухая погода, передаёт BaigeNews.kz.
Также ожидаются туман и гололёд, а на севере и западе — сильный ветер с метелью. В большинстве регионов объявлено штормовое предупреждение.
Астана: метель, ночью и утром — туман. Ветер юго-западный, порывы до 15−20 м/с.
Костанайская область: ночью на западе, севере и востоке области — снег и метель. Днем — дождь и снег, метель и гололед. Туман на севере и востоке области. Ветер южный, юго-западный, порывы до 15−20 м/с, временами до 23−28 м/с. Костанай: ночью — снег и метель; днем — дождь и снег, метель и гололед. Ветер южный, юго-западный, порывы до 15−20 м/с.
Восточно-Казахстанская область: на севере, востоке и юге области — туман. Усть-Каменогорск: ночью и утром — туман.
Актюбинская область: осадки (снег, дождь), на западе и севере области — сильный снег, метель, гололед. На севере и востоке области — туман. Ветер юго-западный, западный, порывы до 15−20 м/с. Актобе: осадки (снег, дождь), ночью — метель и гололед. Ветер юго-западный, западный, порывы до 15−20 м/с.
Туркестанская область: ночью в горных районах — снег, на западе, юге и в горных районах — туман. Шымкент и Туркестан: ночью — туман.
Атырауская область: осадки (дождь, снег), гололед. Ночью и утром на юге и востоке области — туман. Атырау: осадки (дождь, снег), гололед. Ночью и утром — туман.
Западно-Казахстанская область: ночью на юге и востоке области — снег, гололед и метель. На западе и севере области — туман. Уральск: ночью и утром — туман.
Северо-Казахстанская область: ночью на юге и западе области — снег и метель. Днем — снег, метель и гололед. Туман на западе, севере и востоке области. Ветер юго-западный до 15−20 м/с, днем порывы до 23−28 м/с. Петропавловск: днем — снег, метель и гололед. Ветер юго-западный до 15−20 м/с, порывы до 23−28 м/с.
Ұлытау: на севере, востоке и в центре области — туман. Жезказган: временами туман.
Акмолинская область: на западе, севере и востоке области — метель, гололед и туман. Ветер юго-западный до 15−20 м/с, днем порывы до 23−28 м/с. Кокшетау: утром и днем на дорогах — гололедица. Ветер юго-западный, порывы до 15−20 м/с.
Карагандинская область: ночью и утром на севере и востоке области — гололед, временами туман. Караганда: ночью и утром — туман.
Область Абай: на западе, севере и юге области — туман.
Кызылординская область: в центре области — туман. Кызылорда: временами туман.
Жамбылская область: ночью и утром на юге и в горных районах — гололед. На севере и юге, в горных районах — туман. Тараз: ночью и утром — гололед, временами туман.
Павлодарская область: ночью и утром на востоке и в центре области — туман. Павлодар: ночью и утром — туман.
Жетісу: в горных районах — туман.
Мангистауская область: на западе и севере области — туман и гололед. Ветер юго-восточный, с переходом на северо-восточный, порывы до 15−20 м/с. Актау: ночью и утром — туман. Ветер юго-восточный, с переходом на северо-восточный, порывы до 15−20 м/с.