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«Салават Юлаев» одолел ярославский «Локомотив» со счетом 3:2

«Салават Юлаев» обыграл «Локомотив» и гарантировал себе выход в плей-офф.

Источник: Комсомольская правда

«Салават Юлаев» на домашней арене обыграл ярославский «Локомотив» со счетом 3:2 и гарантировал себе выход в плей-офф. Матч регулярного чемпионата КХЛ состоялся 16 февраля.

Уфимцы открыли счет на 35-й секунде: точный бросок оформил Михаил Науменков. Несмотря на быстрый гол, больше шайб в первом периоде забито не было.

Гости смогли сравнять счет на первой минуте второго отрезка: забил Никита Черепанов. Спустя еще семь минут ярославцы вырвались вперед благодаря удару Александра Елесина. К заключительной пятиминутке статус-кво вернули уже «юлаевцы» — гол на свой счет записал Александр Комаров.

В третьем периоде обошлось без голов. В овертайме точку в матче поставил Скотт Уилсон.

«Салават Юлаев» (Уфа) — «Локомотив» (Ярославль) — 3:2 ОТ (1:0, 1:2, 0:0, 1:0).

Голы:

1:0 (0:35) — Михаил Науменков (Саша Хмелевский, Денис Ян);

1:1 (20:57) — Никита Черепанов (Байрон Фрэз, Мартин Гернат);

1:2 (27:42) — Александр Елесин (Денис Алексеев, Никита Кирьянов);

2:2 (35:35) — Александр Комаров (Сергей Варлов, Владислав Ефремов);

3:2 (60:58) — Скотт Уилсон (Саша Хмелевский, Михаил Науменков).

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