Почему вице-президенту США приходилось защищать свою жену от расистов

Семья Уши Вэнс — не только образованная, но и очень религиозная (и она сама, и все ее родные исповедуют индуизм). Как признавался в июне прошлого года в интервью Fox News Джей Ди Вэнс, жена помогла возродить в нем христианскую веру. «Я действительно выросла в очень религиозном доме. Мои родители индуисты, и это помогло им быть очень хорошими родителями, это сделало их очень хорошими людьми. Так что я видела силу [веры]», — добавляла в том же интервью сидевшая рядом с мужем Уша Вэнс.