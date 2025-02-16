Аналитики выяснили, что почти 40 процентов ростовчан травили в школе

Эксперты провели опрос среди ростовчан на тему буллинга в школе. Как показало исследование SuperJob, 36%, горожане сталкивались с травлей со стороны одноклассников. Женщины об этом рассказывали чаще мужчин.
Чем старше горожане, тем реже они подвергались буллингу. О таком негативном опыте вспомнил каждый четвертый респондент в возрасте от 45 лет. Среди тех, кто моложе 35 лет, — практически каждый второй.
О фактах травли в школе по отношению к собственному ребенку сообщил каждый четвертый опрошенный родитель.