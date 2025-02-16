Министр сельского хозяйства: Беларусь начинает выращивать абрикосы, персики и сою

Министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь Анатолий Линевич сказал в эфире телеканала СТВ, что Беларусь начинает выращивать абрикосы, персики и сою. Такие планы глава Минсельхозпрода очертил в связи с изменением климата.
— Было поручение даже главы государства, чтобы сегодня попробовать в южных регионах нашей страны высадить абрикосы, персики и так далее, — сказал Анатолий Линевич. — Я думаю, что со временем эти косточковые у нас тоже приживутся и будут неплохо чувствовать в нашей климатической зоне.
Впрочем, реализация данных планов потребует времени.
— Плюс ко всему, мы на сегодня начинаем плотно заниматься уже выращиванием сои, — добавил министр. — Это культура, которая необходима для белка, которая нам нужна для кормления животных. Это тоже для нас культура, недавно освоенная.
А говоря о продовольственной безопасности Беларуси, Линевич сказал СТВ, что на 90−95% продуктов и плодов страна обеспечивает себя.
— Единственное — у нас не хватает фруктов, которые мы завозим. Бананов, апельсинов, мандаринов — эти вещи нам нужно завозить, — уточнил министр сельского хозяйства.
Тем временем Мингорисполком предупредил, что Минск ждет новая подсветка и единая иллюминация.
А минчанин угнал поломойную машину от магазина, куда пошел за продуктами.
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