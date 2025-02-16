Министр сельского хозяйства: Беларусь начинает выращивать абрикосы, персики и сою

— Было поручение даже главы государства, чтобы сегодня попробовать в южных регионах нашей страны высадить абрикосы, персики и так далее, — сказал Анатолий Линевич. — Я думаю, что со временем эти косточковые у нас тоже приживутся и будут неплохо чувствовать в нашей климатической зоне.