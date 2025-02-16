Самая дорогая говядина продается в Таганроге

Аналитики Ростовстата назвали топ-3 городов Ростовской области с самой дорогой говядиной. Первое место занимает Таганрог. Здесь за килограмм придется отдать 593 рубля. На втором месте — Миллерово. Цена на говядину здесь составит 592 рубля. Третье место занял Ростов. Средняя стоимость говядины в Донской столице 586 рублей.
Что касается свинины, то в Таганроге цена на нее 390 рублей, в Миллерово она стоит 377 рублей, а в Ростове 370 рублей за кило.
Средняя стоимость за килограммам курицы в Ростовской области превышает 200 рублей. Исключение — Волгодонск. Здесь она стоит 196 рублей.
Средняя стоимость сливочного масла по региону на 10 февраля этого года составила 1074 рубля.