Брестские спасатели придумали способ не допустить рыбаков на тонкий лед

Брестские спасатели придумали, как не допустить рыбаков на тонкий лед. Об этом рассказали в телеграм-канале «Любимый Брест», который ведет Брестский горисполком.
Так вот, тот самый способ, придуманный спасателями МЧС, — разрешения опасного тонкого льда вдоль берегов реки Мухавец.
Тем временем министр сельского хозяйства сказал, что Беларусь начинает выращивать абрикосы, персики и сою.
А Мингорисполком предупредил, что Минск ждет новая подсветка и единая иллюминация.
Еще минчанин угнал поломойную машину от магазина, куда пошел за продуктами.
Также Андрей Малахов показал, что стало с родным домом золотого голоса ВИА «Синяя птица» на его родине под белорусским Гомелем в деревне Новая Мильча. А вдова уроженца Беларуси Сергея Дроздова рассказала о его болезни и последних днях.