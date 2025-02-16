Брестские спасатели придумали способ не допустить рыбаков на тонкий лед

Также Андрей Малахов показал, что стало с родным домом золотого голоса ВИА «Синяя птица» на его родине под белорусским Гомелем в деревне Новая Мильча. А вдова уроженца Беларуси Сергея Дроздова рассказала о его болезни и последних днях.