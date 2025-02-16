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Брестские спасатели придумали способ не допустить рыбаков на тонкий лед

Рыбаки больше не смогут попасть на тонкий лед в Бресте.

Брестские спасатели придумали, как не допустить рыбаков на тонкий лед. Об этом рассказали в телеграм-канале «Любимый Брест», который ведет Брестский горисполком.

Так вот, тот самый способ, придуманный спасателями МЧС, — разрешения опасного тонкого льда вдоль берегов реки Мухавец.

Тем временем министр сельского хозяйства сказал, что Беларусь начинает выращивать абрикосы, персики и сою.

А Мингорисполком предупредил, что Минск ждет новая подсветка и единая иллюминация.

Еще минчанин угнал поломойную машину от магазина, куда пошел за продуктами.

Также Андрей Малахов показал, что стало с родным домом золотого голоса ВИА «Синяя птица» на его родине под белорусским Гомелем в деревне Новая Мильча. А вдова уроженца Беларуси Сергея Дроздова рассказала о его болезни и последних днях.