Глава СК РФ запросил доклад о расследовании уголовного дела по строительству полигона ТКО в Стерлитамаке

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин обратил внимание на строительство мусорного полигона в башкирском городе Стерлитамаке. Ранее из-за массовых жалоб местных жителей на планы по возведению объекта местные следователи завели уголовное дело. Глава СК РФ поручил руководителю регионального управления Владимиру Архангельскому доложить о расследовании.
Напомним, на планируемом к строительству полигоне ТКО был предусмотрен участок компостирования и производства альтернативного топлива. Построить объект предполагалось на земельном участке, который девять лет назад из состава муниципалитета, однако фактически находится в пределах города. Местные жители опасаются вредных выбросов в окружающую среду и беспокоятся за свое здоровье.
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