Глава СК РФ запросил доклад о расследовании уголовного дела по строительству полигона ТКО в Стерлитамаке

Напомним, на планируемом к строительству полигоне ТКО был предусмотрен участок компостирования и производства альтернативного топлива. Построить объект предполагалось на земельном участке, который девять лет назад из состава муниципалитета, однако фактически находится в пределах города. Местные жители опасаются вредных выбросов в окружающую среду и беспокоятся за свое здоровье.