Младенческая смертность в Башкирии сократилась на 2,3%

В Башкирии за январь-ноябрь 2024 года скончались 125 детей в возрасте до одного года — это на 2,3% меньше, чем было в аналогичном периоде прошлого года (128). Соответствующие данные опубликован Росстат.
Из той же статистики следует, что младенческая смертность по Приволжскому федеральному округу, куда входит республика, за год сократилась на 11,6%, а в целом по России — на 8,2%.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.