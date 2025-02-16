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Младенческая смертность в Башкирии сократилась на 2,3%

Появились данные о младенческой смертности в Башкирии.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии за январь-ноябрь 2024 года скончались 125 детей в возрасте до одного года — это на 2,3% меньше, чем было в аналогичном периоде прошлого года (128). Соответствующие данные опубликован Росстат.

Из той же статистики следует, что младенческая смертность по Приволжскому федеральному округу, куда входит республика, за год сократилась на 11,6%, а в целом по России — на 8,2%.

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