Умер Игорь Позняк, заслуженный тренер РСФСР

В воскресенье, 16 февраля, на 95-м году жизни скончался заслуженный тренер РСФСР, баскетбольный судья Игорь Позняк. Об утрате сообщает РФБ.
С 1957 по 1970 год Игорь Павлович занимал должность тренера в казанском «Университете». С 1995 года он стал тренером-консультантом в «УНИКС-Юниор». В период с 1965 по 1967 год работал в сборной РСФСР. Затем, с 1971 по 1976 год, тренировал женскую команду Казанского химико-технологического института.
Во время своей игровой карьеры Позняк выступал за «Спартак» и сборную ТАССР. В 1954 году он завершил обучение в Казанском педагогическом институте. С 1949 по 1955 год занимал вторые места на первенствах РСФСР, а в 1950 году стал обладателем Кубка РСФСР.
В 1968 году Позняк был удостоен звания Заслуженного тренера РСФСР. С 1991 года он получил статус заслуженного работника физической культуры ТАССР и имел звание судьи всесоюзной категории. Более двадцати лет возглавлял тренерский совет Федерации баскетбола ТАССР.