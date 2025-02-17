Умер Игорь Позняк, заслуженный тренер РСФСР

С 1957 по 1970 год Игорь Павлович занимал должность тренера в казанском «Университете». С 1995 года он стал тренером-консультантом в «УНИКС-Юниор». В период с 1965 по 1967 год работал в сборной РСФСР. Затем, с 1971 по 1976 год, тренировал женскую команду Казанского химико-технологического института.