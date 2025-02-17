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Умер Игорь Позняк, заслуженный тренер РСФСР

Ему было 94 года.

Источник: Комсомольская правда

В воскресенье, 16 февраля, на 95-м году жизни скончался заслуженный тренер РСФСР, баскетбольный судья Игорь Позняк. Об утрате сообщает РФБ.

С 1957 по 1970 год Игорь Павлович занимал должность тренера в казанском «Университете». С 1995 года он стал тренером-консультантом в «УНИКС-Юниор». В период с 1965 по 1967 год работал в сборной РСФСР. Затем, с 1971 по 1976 год, тренировал женскую команду Казанского химико-технологического института.

Во время своей игровой карьеры Позняк выступал за «Спартак» и сборную ТАССР. В 1954 году он завершил обучение в Казанском педагогическом институте. С 1949 по 1955 год занимал вторые места на первенствах РСФСР, а в 1950 году стал обладателем Кубка РСФСР.

В 1968 году Позняк был удостоен звания Заслуженного тренера РСФСР. С 1991 года он получил статус заслуженного работника физической культуры ТАССР и имел звание судьи всесоюзной категории. Более двадцати лет возглавлял тренерский совет Федерации баскетбола ТАССР.