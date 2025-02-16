Ричмонд
+18°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В столкнувшейся с автобусом легковушке в Башкирии скончались водитель и пассажир

В Башкирии при ДТП с Opel Astra и автобусом Yutong погибли два человека.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня вечером, 16 февраля, на трассе в Башкирии при ДТП с легковушкой и пассажирским автобусом погибли два человека. Об этом сообщили в региональных Госавтоинспекции и МЧС.

ДТП случилось на 217-м километре трассы Уфа-Оренбург (между Кумертау и Мелеузов). Там столкнулись Opel Astra под управлением 60-летнего мужчины и автобус Yutong.

— Водитель лёгкого автомобиля и его пассажирка скончались до приезда скорой медицинской помощи, — передали в ГАИ.

Там добавили, что автобус ехал по маршруту Уфа-Кумертау. В его салоне находились десять пассажиров. Их осмотрели врачи. Никто из них не пострадал.

Напомним, сегодня на той же трассе в Аургазинском районе Башкирии произошло массовое ДТП, в которое попали сразу 14 автомобилей.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.