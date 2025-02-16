В столкнувшейся с автобусом легковушке в Башкирии скончались водитель и пассажир

Сегодня вечером, 16 февраля, на трассе в Башкирии при ДТП с легковушкой и пассажирским автобусом погибли два человека. Об этом сообщили в региональных Госавтоинспекции и МЧС.
ДТП случилось на 217-м километре трассы Уфа-Оренбург (между Кумертау и Мелеузов). Там столкнулись Opel Astra под управлением 60-летнего мужчины и автобус Yutong.
— Водитель лёгкого автомобиля и его пассажирка скончались до приезда скорой медицинской помощи, — передали в ГАИ.
Там добавили, что автобус ехал по маршруту Уфа-Кумертау. В его салоне находились десять пассажиров. Их осмотрели врачи. Никто из них не пострадал.
Напомним, сегодня на той же трассе в Аургазинском районе Башкирии произошло массовое ДТП, в которое попали сразу 14 автомобилей.
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