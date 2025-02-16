Министр Иванец сказал о работе всего семи частных учреждений образования в Беларуси

Министр образования Андрей Иванец в эфире телеканала СТВ сказал о работе всего семи частных учреждений образования в Беларуси. Именно столько, судя по словам главы профильного госоргана, прошло процедуру лицензирования частных детских садов и школ.
— Наибольшее количество так называемых частных школ было в городе Минске, Минской области, их было порядка 50. Хотел бы отметить, лишь только половина из них до принятия закона о лицензировании вообще заявляли о том, что они ведут образовательную деятельность. Поэтому семь учреждений частной формы образования в настоящее время работают в этом поле, — сообщил Иванец.
Также министр подчеркнул, что лицензирование позволило выполнить функцию государства как гаранта качества образования.
— Мы должны быть уверены в том, что во всех учреждениях образования реализуется единая образовательная программа, соответствующая нашим государственным стандартам, — подчеркнул глава Минобразования.
Тем временем министр сельского хозяйства сказал, что Беларусь начинает выращивать абрикосы, персики и сою.
А Мингорисполком предупредил, что Минск ждет новая подсветка и единая иллюминация.
Еще минчанин угнал поломойную машину от магазина, куда пошел за продуктами.