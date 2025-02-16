Министр Иванец сказал о работе всего семи частных учреждений образования в Беларуси

— Наибольшее количество так называемых частных школ было в городе Минске, Минской области, их было порядка 50. Хотел бы отметить, лишь только половина из них до принятия закона о лицензировании вообще заявляли о том, что они ведут образовательную деятельность. Поэтому семь учреждений частной формы образования в настоящее время работают в этом поле, — сообщил Иванец.