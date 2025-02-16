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Министр Иванец сказал о работе всего семи частных учреждений образования в Беларуси

Министр Иванец сказал о работе семи частных учреждений образования в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Министр образования Андрей Иванец в эфире телеканала СТВ сказал о работе всего семи частных учреждений образования в Беларуси. Именно столько, судя по словам главы профильного госоргана, прошло процедуру лицензирования частных детских садов и школ.

— Наибольшее количество так называемых частных школ было в городе Минске, Минской области, их было порядка 50. Хотел бы отметить, лишь только половина из них до принятия закона о лицензировании вообще заявляли о том, что они ведут образовательную деятельность. Поэтому семь учреждений частной формы образования в настоящее время работают в этом поле, — сообщил Иванец.

Также министр подчеркнул, что лицензирование позволило выполнить функцию государства как гаранта качества образования.

— Мы должны быть уверены в том, что во всех учреждениях образования реализуется единая образовательная программа, соответствующая нашим государственным стандартам, — подчеркнул глава Минобразования.

Тем временем министр сельского хозяйства сказал, что Беларусь начинает выращивать абрикосы, персики и сою.

А Мингорисполком предупредил, что Минск ждет новая подсветка и единая иллюминация.

Еще минчанин угнал поломойную машину от магазина, куда пошел за продуктами.