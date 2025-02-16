Министр образования Иванец сказал, как будет решаться вопрос нехватки кадров для школ и детских садов в Беларуси

Министр образования Андрей Иванец в эфире СТВ сказал, как будет решаться вопрос нехватки кадров для школ и детских садов в Беларуси. По статистике, напомнил телеканал, в белорусских школах определенный дефицит работников имеется.
Иванец напомнил, что за последние три года в Беларуси вырос в почти полтора раза набор на педагогические специальности.
— В этом году мы не планируем увеличивать набор на преподавателей. В первую очередь мы должны сконцентрироваться на вопросах закрепления и эффективного распределения таких молодых специалистов, — вместе с тем добавил министр.
Андрей Иванец также прокомментировал проблему кадров для учреждений дошкольного образования.
— Здесь, безусловно, активно работают наши колледжи. Например, в городе Минске мы в этом году существенно увеличим набор на подготовку воспитателей дошкольного образования, — сказал глава Минобразования.
Также министр Андрей Иванец сказал о работе всего семи частных учреждений образования в Беларуси.
Тем временем министр сельского хозяйства сказал, что Беларусь начинает выращивать абрикосы, персики и сою.
А Мингорисполком предупредил, что Минск ждет новая подсветка и единая иллюминация.
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