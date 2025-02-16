Ричмонд
+18°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Министр образования Иванец сказал, как будет решаться вопрос нехватки кадров для школ и детских садов в Беларуси

Иванец сказал, как решат вопрос нехватки кадров для школ и детсадов в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Министр образования Андрей Иванец в эфире СТВ сказал, как будет решаться вопрос нехватки кадров для школ и детских садов в Беларуси. По статистике, напомнил телеканал, в белорусских школах определенный дефицит работников имеется.

Иванец напомнил, что за последние три года в Беларуси вырос в почти полтора раза набор на педагогические специальности.

— В этом году мы не планируем увеличивать набор на преподавателей. В первую очередь мы должны сконцентрироваться на вопросах закрепления и эффективного распределения таких молодых специалистов, — вместе с тем добавил министр.

Андрей Иванец также прокомментировал проблему кадров для учреждений дошкольного образования.

— Здесь, безусловно, активно работают наши колледжи. Например, в городе Минске мы в этом году существенно увеличим набор на подготовку воспитателей дошкольного образования, — сказал глава Минобразования.

Также министр Андрей Иванец сказал о работе всего семи частных учреждений образования в Беларуси.

Тем временем министр сельского хозяйства сказал, что Беларусь начинает выращивать абрикосы, персики и сою.

А Мингорисполком предупредил, что Минск ждет новая подсветка и единая иллюминация.

Еще минчанин угнал поломойную машину от магазина, куда пошел за продуктами.

А Андрей Малахов показал, что стало с родным домом золотого голоса ВИА «Синяя птица» на его родине под белорусским Гомелем в деревне Новая Мильча. А вдова уроженца Беларуси Сергея Дроздова рассказала о его болезни и последних днях.