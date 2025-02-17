Массовое отключение света на новой рабочей неделе ожидает ростовчан

Об этом информирует сайт компании «Донэнерго».
На ресурсе уточняется, что отключения затронут несколько районов города, так как специалисты будут заниматься обслуживанием и модернизацией электросетей.
17 февраля с 9:00 до 17:00 электричества не будет по адресам: улицы Новороссийская 4−44; Одесская 3−25, 2−28; Французская 4−12, 3А-13А, 7/38, 8/40; Тульская 4−48; Самарская 5−45, 6−36; Керченская 1−37, 10−42; Волгоградская 1−43, 2−24; Стравинского 1−45, 2−46; Севастопольская 37−63; Казанская 37−63, 2−20; Московская 15−39; Лесозащитная 25−33, 30−36.
Также в этот день, с 10:00 до 12:00, отключат свет на адресах Батуринская 108; Волгодонская 44−46, 45−61, 60−62; Гризодубовой 46−60 и других.
19 февраля с 9:00 до 17:00 подача электроэнергии прекратится на Магнитогорской 9/1, 7 и других адресах. С 9:00 до 16:00 отключения будут в районах Белая, Каратаева, Колхозный и Просторная.
20 февраля, с 9:00 до 18:00, планируются отключения по проспекту 40-летия Победы и другим адресам. С 9:00 до 16:00 электричества не будет на Гусева и Желябова.