Что можно и нельзя делать в день Николы Студеного 17 февраля на Волчий сват

Православная церковь 17 февраля вспоминает игумена Студийского — целителя Николая. В народе празднуют день Николы Студеного. Считалось, что в названную дату обязательно были сильные морозы. Кроме того, есть еще одно название — Волчий сват. Все дело в том, что в лесу дикие животные устраивали игрища, или звериные свадьбы. По этой причине в лес не ходили.
Что нельзя делать 17 февраля.
Запрещено ходить в лес. Считалось, что тот, кто окажется в лесу и попадет на звериную свадьбу 17 февраля, обратно уже не вернется. День не подходит для длительных путешествий. Все дело в том, что на пути могут возникнуть неприятности. Не следует идти в баню. Также не рекомендуется принимать ванну. Предки верили, что можно навлечь беду.
Что можно делать 17 февраля.
По традиции, было принято заниматься домашними делами. А еще 17 февраля девушки гадали на любовь.
Согласно приметам, туман, который держится высоко, говорит о хорошей погоде. В том случае, если туман опускается низко, то ждали снег, оттепель. Лес, кажущийся в дали черным, обещает потепление.
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