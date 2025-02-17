Что можно и нельзя делать в день Николы Студеного 17 февраля на Волчий сват

Запрещено ходить в лес. Считалось, что тот, кто окажется в лесу и попадет на звериную свадьбу 17 февраля, обратно уже не вернется. День не подходит для длительных путешествий. Все дело в том, что на пути могут возникнуть неприятности. Не следует идти в баню. Также не рекомендуется принимать ванну. Предки верили, что можно навлечь беду.