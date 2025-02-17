Драма «Конклав» получила главный приз премии BAFTA за лучший фильм

Фильм завоевал четыре награды из 12, на которые он был номинирован. В числе признаний академии оказались победы в категориях «Лучший британский фильм», «Лучший адаптированный сценарий» и «Лучший монтаж».
Брейди Корбет был объявлен лучшим режиссёром за работу над фильмом «Бруталист», а Эдриан Броуди, сыгравший главную роль в этом же фильме, получил приз как лучший актёр. Награда за лучшую актрису досталась Майки Мэдисон за её выступление в картине «Анора» Шона Бейкери.
За лучший оригинальный сценарий BAFTA получила Джесси Айзенберг за фильм «Настоящая боль».
Как сообщал Life.ru, среди номинированных также был российский актёр Юрий Борисов, который претендовал на звание «Лучший актёр второго плана» за роль в фильме «Анора». Но приз в этой категории достался Килиану Калкину за его работу в «Настоящей боли».