Актер Шиловский сообщил о смерти своей третьей жены Цехановской

Советский и российский актёр Всеволод Шиловский сообщил о смерти своей третьей жены Натальи Цехановской.
«У меня сейчас дома плохо, у меня умерла жена, я в нервном состоянии. Сейчас тяжело», — сказал Шиловский в программе «Ты не поверишь!» на канале НТВ.
Цехановская ушла из жизни 6 февраля, похороны состоялись на прошлой неделе.
Женщина была известной арфисткой, победительницей международных конкурсов. Известно, что после смерти ее кремировали, а прах похоронили рядом с родителями.
Цехановская и Шиловский познакомилась в Сочи. В 1974 году у супругов родился сын Павел.
Как сообщалось, Всеволод Шиловский снялся в 130 фильмах, 30 лет служил в Московском Художественном. А в 2023 году — к 85-летию — получил в подарок подвальчик для своего театра, который он называет «мой маленький МХАТ».