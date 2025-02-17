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Актер Шиловский сообщил о смерти своей третьей жены Цехановской

Цехановская ушла из жизни 6 февраля, похороны состоялись на прошлой неделе.
Источник: Аргументы и факты

Советский и российский актёр Всеволод Шиловский сообщил о смерти своей третьей жены Натальи Цехановской.

«У меня сейчас дома плохо, у меня умерла жена, я в нервном состоянии. Сейчас тяжело», — сказал Шиловский в программе «Ты не поверишь!» на канале НТВ.

Цехановская ушла из жизни 6 февраля, похороны состоялись на прошлой неделе.

Женщина была известной арфисткой, победительницей международных конкурсов. Известно, что после смерти ее кремировали, а прах похоронили рядом с родителями.

Цехановская и Шиловский познакомилась в Сочи. В 1974 году у супругов родился сын Павел.

Как сообщалось, Всеволод Шиловский снялся в 130 фильмах, 30 лет служил в Московском Художественном. А в 2023 году — к 85-летию — получил в подарок подвальчик для своего театра, который он называет «мой маленький МХАТ».