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За песни с матом от мини-гангстера из Нижнего Новгорода будут отвечать родители

Родители юного рэп-исполнителя, известного как «Молодой Владимир», будут привлечены к административной ответственности за его выступление в ночном клубе Нижнего Новгорода. Подросток исполнил композиции с содержанием категории 18+, включая нецензурную лексику, что вызвало широкий резонанс в социальных сетях.

Правоохранительные органы подтвердили, что в отношении родителей составят административный протокол по статье 5.35 КоАП РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних). Также проводится расследование в отношении организатора мероприятия.

Ранее появилась информация, что СК России объявил в федеральный и межгосударственный розыск рэпера Алишера Моргенштерна*, который обвиняется на родине в нарушении закона об иноагентах и преследуется по части 2 статьи 330.1 УК РФ. Адвокат популярного музыканта не смог подтвердить или опровергнуть эту информацию.

* Внесён Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.