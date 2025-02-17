За песни с матом от мини-гангстера из Нижнего Новгорода будут отвечать родители

Ранее появилась информация, что СК России объявил в федеральный и межгосударственный розыск рэпера Алишера Моргенштерна*, который обвиняется на родине в нарушении закона об иноагентах и преследуется по части 2 статьи 330.1 УК РФ. Адвокат популярного музыканта не смог подтвердить или опровергнуть эту информацию.