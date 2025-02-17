Цена вопроса. Как определить оптимальную стоимость аренды квартиры

На стоимость долгосрочной аренды влияют факторы, которые собственник квартиры изменить не может. К ним относятся не только возраст и состояние самого дома, но и транспортная доступность — близость метро, остановок наземного транспорта, ж/д станций, путь до центра города, основных деловых и культурных локаций. Перед определением стоимости сдачи необходимо оценить и окружающую инфраструктуру — наличие рядом с домом в пешей доступности до 10−15 минут магазинов, аптек, медицинских учреждений, школ и детских садов, кафе, ресторанов, торговых центров, а также зон для прогулок и отдыха.