Европа нестабильна. Сколько людей умрут от жары и холода в ближайшее время

Всего в рамках исследования было смоделировано 500 различных сценариев. И расчёты показали, что пик смертности придётся на середину XXI века. Затем она немного снизится. Другие расчёты свидетельствуют о том, что жара будет увеличиваться постепенно и так же постепенно будет увеличиваться количество погибших от неё людей. Хуже всего, по расчётам учёных, придётся людям в странах Восточной Европы: Венгрии, Болгарии, Румынии. А также в странах Средиземноморского побережья: Люксембурге, Португалии, Испании, Италии и на Кипре. Смертность вырастет в Швейцарии и Австрии. Через 20 лет от капризов погоды в этих странах будут гибнуть по 100−150 человек на 100 тысяч населения. На Мальте от жары будут умирать по 316 человек на 100 тысяч населения.