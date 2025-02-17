Европа нестабильна. Сколько людей умрут от жары и холода в ближайшее время

Исследования показали, что при нарастающем потеплении климата смертность от жары в городах Европы каждый год будет увеличиваться на 50%. Это прогноз при самом мягком сценарии. Больше всего людей умрёт в государствах Средиземноморья. В Скандинавии людей умерших будет меньше.
От жары умрут миллионы.
Одним из авторов исследования, опубликованного в журнале Nature, является специалист по окружающей среде из Лондонского института гигиены Пьер Массало. Учёный давно занимается исследованиями влияния на население экстремальной жары, холода и загрязнений и приходит к неутешительным выводам: города Европы не предназначены для выживания в случае климатических катастроф. Их нужно срочно обустраивать и озеленять. Также в исследовании принимали участие учёные из Греции, Италии, Испании, Швейцарии и Норвегии.
Они провели масштабные исследования в 854 районах самых значимых европейских городов в 12 странах. Население каждого района составляло 50 000 человек. Выводы оказались неутешительными: в ближайшие годы от жары умрут 2 миллиона 345 тысяч человек. Это произойдёт даже в том случае, если города начнут всячески приспосабливать к изменениям климата — например, строить больше фонтанов и парков, оборудовать здания кондиционерами, а человечество начнёт активно уменьшать количество выбросов углерода.
Учёный Элиза Галло из Барселонского института всемирного здоровья приводит данные, по которым в 2023 году в Европе от жары скончалось больше 50 тысяч человек. В зоне риска находились в основном пожилые и нездоровые люди. По данным Всемирной метеорологической организации, в 2022 году от жары погибло 72 тысячи человек. Жара в 2024 году унесла жизни 47 тысяч человек. У ВОЗ другие цифры. Её специалисты считают, что в Европе ежегодно умирает от жары до 175 тысяч человек. А всего в мире от высокой температуры ежегодно гибнет 489 тысяч человек.
Не от жары — так от холода.
Впрочем, учёные надеются, что потепление климата вызовет более тёплые зимы и поэтому в целом смертность населения будет не такой высокой. Ведь в последние годы на одну смерть от жары в Европе приходилось 10 смертей от холода (по другим данным — 8,3 смерти). Однако подобные «надежды» могут не оправдаться из-за «радикализации» погоды. Проще говоря, вместе в жарким летом в Европу начнут приходить холодные и очень снежные зимы.
Среди факторов, которые могут ухудшить ситуацию, климатологи и врачи называют:
старение населения;сложную эпидемиологическую обстановку. Болезни ослабляют и без того нездоровое человечество;бедность. Те, кто не сможет купить себе кондиционер и оплачивать его работу, находятся в жару в группе риска.
При этом учёные почему-то не особо заостряют внимание на холоде. Между тем от холода в Европе каждый год гибнет больше 360 тысяч человек, но никто не призывает лучше отапливать дома людей за счёт бюджетных средств или хоть как-то помогать населению.
Хуже всего придётся Восточной Европе и Средиземноморью.
Всего в рамках исследования было смоделировано 500 различных сценариев. И расчёты показали, что пик смертности придётся на середину XXI века. Затем она немного снизится. Другие расчёты свидетельствуют о том, что жара будет увеличиваться постепенно и так же постепенно будет увеличиваться количество погибших от неё людей. Хуже всего, по расчётам учёных, придётся людям в странах Восточной Европы: Венгрии, Болгарии, Румынии. А также в странах Средиземноморского побережья: Люксембурге, Португалии, Испании, Италии и на Кипре. Смертность вырастет в Швейцарии и Австрии. Через 20 лет от капризов погоды в этих странах будут гибнуть по 100−150 человек на 100 тысяч населения. На Мальте от жары будут умирать по 316 человек на 100 тысяч населения.
Люди адаптируются?
У британского учёного Пьера Массело есть и другие исследования. Например, во время изучения смертности от жары в канадских городах Квебеке и Монреале он обнаружил, что люди постепенно адаптируются к высокой жаре. Например, частый пульс, вызванный высокой температурой, вместе с высоким давлением может привести к сердечному приступу и смерти. Массело вычислил, что даже на севере люди, привыкшие к холоду, постепенно адаптируются к новым условиям жизни и частота сокращений сердца у них падает. Так что шанс на жизнь есть у всех.
Европу всё же завалит снегом.
Но есть и плохая новость: при потеплении воды Ледовитого океана перестанут покрываться льдом и Европу завалит снегом. Метели и снегопады могут стать настолько сильными, что временами будут приводить к остановке экономической жизни и тысячам смертей.
Так уже было в 2018 году, когда 140 миллиардов тонн снега выпало на европейские города, включая Рим. В некоторых районах Британии в начале марта на дорогах наметало восьмиметровые сугробы. По словам учёных, к такой ситуации привело не замерзшее в том году Баренцево море. Вода, испарившаяся со свободной ото льда поверхности, превратилась в снег и обрушилась на города Старого Света. Журналисты назвали эти снегопады «Зверем с Востока». «Природа — сложная штука, — заявили тогда климатологи, — то, что случается в Арктике, не остаётся в Арктике». И если они правы, от холода погибнет в 10 раз больше народа, чем от жары, а Европу ждут суровые годы. От холода в ней могут погибнуть около 24 миллионов человек.