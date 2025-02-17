Россиянам рассказали, что делать при оформлении мошенниками кредита

Если россияне обнаружили, что мошенники оформили кредит на их имя, им следует незамедлительно обратиться в полицию или суд, сообщает РБК.
Издание подчеркивает, что наиболее надежным способом проверки своих кредитов и долгов является обращение в бюро кредитных историй. Это можно сделать через портал «Госуслуги» или непосредственно в банке.
Тревогу стоит бить в том случае, если в кредитной истории обнаружен активный заем, который вы не оформляли, и, возможно, даже не являетесь клиентом данного банка. В такой ситуации необходимо действовать быстро и последовательно, чтобы минимизировать возможные последствия.
РБК предлагает несколько шагов, которые следует предпринять: написать заявление в полицию, обратиться в кредитную организацию, связаться с регулятором через онлайн-приемную Банка России, обратиться в прокуратуру, а также в саморегулируемые организации, такие как «МиР» или «Микрофинансовый альянс».
Если все предыдущие меры не дали результата, можно обратиться в суд. Важно помнить, что не следует производить какие-либо платежи по кредиту, так как это может быть воспринято как намерение выполнить обязательства.
Ранее сообщалось, что в России мошенники начали использовать новую многоэтапную схему обмана. Они звонят потенциальным жертвам, выдавая себя за сотрудников поликлиники, технической поддержки «Госуслуг» и Росфинмониторинга.