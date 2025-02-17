Россиянам рассказали, что делать при оформлении мошенниками кредита

Тревогу стоит бить в том случае, если в кредитной истории обнаружен активный заем, который вы не оформляли, и, возможно, даже не являетесь клиентом данного банка. В такой ситуации необходимо действовать быстро и последовательно, чтобы минимизировать возможные последствия.