Марина Смирнова: стоимость номеров в гостиницах Москвы выросла на треть

В гостиницах столицы, по итогам 2024 года, увеличение средней стоимости номера составило 30%. Эту тему журналисты АГН «Москва» обсудили с руководителем департамента гостиничного бизнеса и туризма CMWP Мариной Смирновой.
По словам Смирной, процессы, происходящие в гостиничном бизнесе, иллюстрируют общие процессы в стране. Что касается средней загрузки гостиниц по городу, то она достигла отметки 80%.
«Можно сказать, что это не предел, но это показатель того, что рынок подходит к своему максимуму. Естественно, рынок реагирует ценой», — отмечает эксперт.
В Москве сейчас средняя цена номера за одну ночь составляет 11,5 тыс. руб.
Смирнова объясняет, что ввод новых гостиниц затормаживается из-за инфляции, повышения расходов на строительство и дальнейшее оснащение помещений, параллельного импорта. И если на текущий момент за 200−220 тыс. руб. за кв. м можно возвести один метр квадратный гостиницы в три звезды, то в 2021 году за такую же сумму строили один метр квадратный гостиницы уровня четыре звезды. Стоимость нынешних четырехзвездных гостиниц повысилась до 35%.