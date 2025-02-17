Марина Смирнова: стоимость номеров в гостиницах Москвы выросла на треть

Смирнова объясняет, что ввод новых гостиниц затормаживается из-за инфляции, повышения расходов на строительство и дальнейшее оснащение помещений, параллельного импорта. И если на текущий момент за 200−220 тыс. руб. за кв. м можно возвести один метр квадратный гостиницы в три звезды, то в 2021 году за такую же сумму строили один метр квадратный гостиницы уровня четыре звезды. Стоимость нынешних четырехзвездных гостиниц повысилась до 35%.