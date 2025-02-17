Масленица — какого числа в 2025 году, когда начинать печь блины

Как уже говорилось, на Масленицу можно и нужно есть блины — много, вкусно и с разными начинками. Можно звать гостей, смеяться, кататься с горок и сжигать чучело зимы, чтобы прогнать холод. Можно просить прощения у близких — даже у кота, который всё ещё на что-то обижается. А ещё можно веселиться от души потому, что весна уже на пороге!