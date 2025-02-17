Уроки русского языка начнут показывать на кубинском телевидении

В скором времени жители Кубы смогут изучать русский язык с помощью видеоуроков, которые будут транслироваться по местному телевидению. Такая практика была распространена на Острове свободы во времена Советского Союза, когда уроки русского языка проводились по радио и телевидению.
Как сообщила ТАСС Елизавета Головаха, старший преподаватель кафедры стажировки зарубежных специалистов Государственного института русского языка имени А. С. Пушкина, все видеоуроки уже записаны и готовы к показу. В настоящее время ведётся согласование времени показа с кубинским образовательным телеканалом ICRT.
По словам Головахи, которая находится в Гаване в составе делегации специалистов Института русского языка, совместный проект российского вуза, Гаванского университета и телеканала ICRT стартовал осенью 2023 года. В записи видеоуроков приняли участие специалисты института и студенты университета. Образовательная программа получила название «Русский язык по ТВ».
«Все уроки уже записаны, как говорят преподаватели Гаванского университета. Они готовы к показу, и в ближайшее время нам сообщат, когда начнётся трансляция», — рассказала Головаха.
Она отметила, что на Кубе есть большой интерес к изучению русского языка. Не все имеют возможность изучать его онлайн или проходить курсы повышения квалификации. Кроме того, телевидение на острове пользуется большой популярностью.
Как сообщалось, власти США занялись подготовкой военной базы Гуанатанамо, расположенной на Кубе и известной как тюрьма для террористов, к приему высылаемых из страны нелегальных мигрантов.