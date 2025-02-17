Рассказываем, что обещает погода в Иркутске 17 февраля 2025

Погода в Иркутске 17 февраля 2025 продолжает радовать жителей областного центра не сильно низкими температурами днем. При этом по ночам столбик термометра опускается до −25 градусов. Об этом сообщили в Иркутском гидрометцентре.
Погода в Иркутске 17 февраля 2025.
— Переменная облачность, без существенных осадков. Днем северо-западный 3−8 м/с, температура −6…-8 градусов, — поделились в метеобюро.
А вот в западных и северных частях региона по ночам держатся тридцатиградусные морозы. Днем похолодает до −5…-10 градусов, при облачной погоде до −15…-20. Местами пройдет небольшой снег, ожидается туман и южный ветер с переходом на северный 5−10 м/с. Вот, что обещает погода в Иркутске 17 февраля 2025 и регионе.