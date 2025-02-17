Рассказываем, что обещает погода в Иркутске 17 февраля 2025

А вот в западных и северных частях региона по ночам держатся тридцатиградусные морозы. Днем похолодает до −5…-10 градусов, при облачной погоде до −15…-20. Местами пройдет небольшой снег, ожидается туман и южный ветер с переходом на северный 5−10 м/с. Вот, что обещает погода в Иркутске 17 февраля 2025 и регионе.