Отложите встречи и переговоры: что обещает зурхай на 17 февраля 2025

Зурхай на 17 февраля 2025 составил настоятель Курумканского дацана «Гандан Ше Дувлин» и предсказатель из Бурятии Еши Намжил лама. Что принесет новый день, какие дела стоит отложить? Во всем может разобраться тибетская астрология.
Зурхай на 17 февраля 2025.
День подходит для занятий животноводством, растениеводством, культурой и наукой. Также благоприятно будут складываться похоронные дела.
А вот любые начинания: покупки, путешествия, обновки лучше отложить. Занятия связанные с экстримом не увенчаются успехом. Такой же исход ждёт переговоры и встречи. Они обернутся ссорами, разногласиями и расставаниями. Стрижка волос приведет к голоду и недостаче.
Удача улыбнется родившимся в годы Овцы и Собаки. Вот, что обещает зурхай на 17 февраля 2025.