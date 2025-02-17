Отложите встречи и переговоры: что обещает зурхай на 17 февраля 2025

А вот любые начинания: покупки, путешествия, обновки лучше отложить. Занятия связанные с экстримом не увенчаются успехом. Такой же исход ждёт переговоры и встречи. Они обернутся ссорами, разногласиями и расставаниями. Стрижка волос приведет к голоду и недостаче.