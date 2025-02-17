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В Иркутской области началась подготовка к пожароопасному сезону

Лесопожарные формирования проверили в Баяндаевском районе.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутской области стартовала подготовка к предстоящему пожароопасному сезону. Лесопожарные формирования уже проверили в Баяндаевском районе и ещё нескольких южных районах.

— Рабочая группа уже посетила Слюдянский, Зиминский и Баяндаевский районы, а также поселок Усть-Ордынский. Именно в этих южных территориях начинается весенний пожароопасный период, который потом перекидывается на север региона, — сказано в сообщении.

Специалисты отметили, что южные районы готовы к прохождению пожароопасного периода. Так в Баяндаевском районе станция первого типа полностью укомплектована пожарными. В ее ведении также находится восемь специализированных машин и квадроцикл.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что во время проведения спецоперации «за ленточкой» погиб военнослужащий из Тулунского района.