В Иркутской области началась подготовка к пожароопасному сезону

В Иркутской области стартовала подготовка к предстоящему пожароопасному сезону. Лесопожарные формирования уже проверили в Баяндаевском районе и ещё нескольких южных районах.
— Рабочая группа уже посетила Слюдянский, Зиминский и Баяндаевский районы, а также поселок Усть-Ордынский. Именно в этих южных территориях начинается весенний пожароопасный период, который потом перекидывается на север региона, — сказано в сообщении.
Специалисты отметили, что южные районы готовы к прохождению пожароопасного периода. Так в Баяндаевском районе станция первого типа полностью укомплектована пожарными. В ее ведении также находится восемь специализированных машин и квадроцикл.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что во время проведения спецоперации «за ленточкой» погиб военнослужащий из Тулунского района.