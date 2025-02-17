Пропали карты и деньги: как хабаровчане отреагировали на сбой в работе «Сбербанка»

— Именно в этот день мне надо было внести платеж по кредиту. Я перевел деньги из другого банка, и тут пропала карта. При этом приходили уведомления, что надо бы заплатить. А я не могу! Уже все хорошо, все вернулось на место, — радуется Александр, хабаровчанин.