Пропали карты и деньги: как хабаровчане отреагировали на сбой в работе «Сбербанка»

А у некоторых вовсе не работало приложение.
В воскресенье днем в чатах Хабаровска начался настоящий переполох. В одном из популярных банков пропали все дебетовые карты и деньги, находящиеся на них. Также стали недоступны банкоматы, а некоторые магазины перестали принимать безналичную оплату, так как заблокировались терминалы.
— Мы как раз собирались с мужем в магазин и в итоге остались дома, так как все наши деньги лежали на картах. Очень переживали, вернутся ли они, так как более денег у нас нет, — поделилась Александра, хабаровчанка.
Некоторые горожане застряли в городе, так как пропала возможность заплатить за проезд.
— Я уже привыкла оплачивать проезд бесконтактно, и тут пропала карта! В итоге половину пути прошла пешком и очень паниковала, что деньги не вернутся, — рассказала Маргарита, жительница Хабаровска.
Другие очень переживали за кредиты — вдруг возникнет просрочка?
— Именно в этот день мне надо было внести платеж по кредиту. Я перевел деньги из другого банка, и тут пропала карта. При этом приходили уведомления, что надо бы заплатить. А я не могу! Уже все хорошо, все вернулось на место, — радуется Александр, хабаровчанин.
По данным портала «Сбой.РФ», всего жалобу на работу сервиса оставили более 54 тысяч россиян. Больше всего жалоб поступило из Москвы, Новосибирской области, Хабаровского края и Иркутской области.
К счастью, проблема решилась быстро, и жизнь горожан вернулась в прежнее русло. Компания дала свой комментарий ТАСС, извинившись перед клиентами. Из-за чего произошел сбой, до сих пор неизвестно.
«В настоящее время все системы банка работают штатно. Мы приносим извинения нашим клиентам за временные сложности», — отметили в «Сбербанке».