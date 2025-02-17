В Приморье поймали восьмого «конфликтного» тигра за зиму

Эта тигрица стала восьмым полосатым хищником, отловленным в Приморье с начала зимы. Несколько дней назад издание «АиФ-Приморье» сообщало о поимке крупного самца в окрестностях села Андреевка (Хасанский округ) — четвёртого хищника в этом районе с января. Все случаи изъятия тигров из дикой природы зафиксированы в трёх локациях: