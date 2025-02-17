В Приморье поймали восьмого «конфликтного» тигра за зиму

Вечером в воскресенье, 16 февраля, в Дальнереченском районе сотрудники госохотнадзора и специалисты центра «Тигр» изъяли из дикой природы полуторагодовалую самку амурского тигра. Как сообщил Telegram-канал «Минприроды25», визуальный осмотр не выявил у хищницы травм, но её ждёт полное ветеринарное обследование.
Эта тигрица стала восьмым полосатым хищником, отловленным в Приморье с начала зимы. Несколько дней назад издание «АиФ-Приморье» сообщало о поимке крупного самца в окрестностях села Андреевка (Хасанский округ) — четвёртого хищника в этом районе с января. Все случаи изъятия тигров из дикой природы зафиксированы в трёх локациях:
* Хасанский муниципальный округ;
* Ольгинский муниципальный округ;
* Дальнереченский район.
Согласно данным Минприроды Приморья, из восьми отловленных тигров:
* двое выпущены в отдалённые районы края после подтверждения хорошего состояния их здоровья;
* двое погибли от застарелых ран, полученных до поимки;
* три особи проходят реабилитацию.
Судьба последней тигрицы пока не определена — решение примет Росприроднадзор. Ведомство подчеркнуло, что все отловы связаны с угрозой безопасности людей.