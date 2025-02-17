Силуанов: Россия за 25 лет реструктурировала долги 22 стран на $30 млрд

Россия за последние 25 лет реструктурировала обязательства 22 стран на сумму почти 30 миллиардов долларов. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в ходе панельной дискуссии конференции высокого уровня для стран с формирующимися рынками, которая проходит в Саудовской Аравии.