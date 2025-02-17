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Силуанов: Россия за 25 лет реструктурировала долги 22 стран на $30 млрд

Россия за последние 25 лет реструктурировала обязательства 22 стран на сумму почти 30 миллиардов долларов. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в ходе панельной дискуссии конференции высокого уровня для стран с формирующимися рынками, которая проходит в Саудовской Аравии.

Источник: Life.ru

Он подчеркнул, что страны, которым ранее реструктурировали долги, часто нуждаются в повторной поддержке. Основной причиной проблем он назвал необходимость проведения ответственной бюджетной политики. Ситуация усугубляется внешними факторами, такими как рост процентных ставок и введение торговых ограничений.

Министр также отметил, что ключевыми условиями урегулирования долгов должны быть ответственная бюджетная политика и использование части высвобождаемых ресурсов на развитие экономики.

Ранее в Китае отметили едва сдерживаемую радость президента РФ Владимира Путина, который гордится экономикой России в условиях масштабных западных санкций. В Пекине считают экономические успехи РФ настоящим чудом. Темпы экономического роста в стране превысили все отечественные и зарубежные прогнозы.