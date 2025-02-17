Авиарейсы из Хабаровска в Николаевск-на-Амуре приостановлены

В Николаевске-на-Амуре на прошлой неделе из-за метели на три дня был закрыт аэропорт. Синоптики сегодня прогнозируют слабый снег. Аэропорт Николаевска закрыт до 12:00 на расчистку взлетно-посадочной полосы от снега.