Ричмонд
+10°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Авиарейсы из Хабаровска в Николаевск-на-Амуре приостановлены

Аэропорт закрыт до 12:00.

Источник: AP 2024

Аэропорт Николаевска-на-Амуре утром 17 февраля временно закрыт, там идёт очистка взлетно-посадочной полосы от снега, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Циклоны, принёсшие в регион осадки, уже закончились, но в некоторых районах непогода продолжает влиять на расписание аэропортов.

В Николаевске-на-Амуре на прошлой неделе из-за метели на три дня был закрыт аэропорт. Синоптики сегодня прогнозируют слабый снег. Аэропорт Николаевска закрыт до 12:00 на расчистку взлетно-посадочной полосы от снега.

Рейсы «Хабаровских авиалиний» сегодня будут выполняться по прямым маршрутам, без посадки в Николаевске-на-Амуре.