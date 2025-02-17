В Омск 22 февраля придут заморозки

Омичи получат возможность в последний месяц зимы насладиться морозной погодой. По данным сервиса World-weather.ru, 22 февраля в Омске ночью будет достаточно морозно, до −22 градусов, а днем −16.
Что же касается ближайших дней, то жителей Омской области ждет достаточно теплая для февраля погода. В среднем дневные температуры не будут опускаться ниже −8…-10 градусов. Ночью в самые холодные дни будет не ниже −12 градусов.
А уже 23 февраля, морозно будет только на юге Омской области, до −21 градуса. Днем температура воздуха заметно повысится, а в воскресенье характер погоды существенно не изменится.
*Данные по прогнозу актуальны на момент публикации.
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