До +16 градусов потеплеет в Шымкенте на этой неделе

17 февраля в Шымкенте будет облачно. Температура в среднем составит плюс 1 градус. Днем воздух может прогреться до плюс 7 градусов, но ночью температура опустится до минус 6 градусов. Скорость ветра составит 3,1 м/с.
18 февраля ожидается пасмурная погода без осадков. Температура составит около плюс 5 градусов. Максимальная температура составит плюс 10 градусов, а минимальная — 0 градусов. Скорость ветра составит до 3,3 м/с.
19 февраля вновь будет пасмурно. Средняя температура — плюс 6 градусов. Днем температура поднимется до плюс 9 градусов, а ночью опустится до плюс 3 градусов. Скорость ветра составит 3,3 м/с.
20 февраля в Шымкенте обещают переменную облачность. Температура в среднем — плюс 6 градусов. Максимально температура поднимется до плюс 10 градусов, а опуститься может до плюс 2 градусов. Скорость ветра будет равняться 2,2 м/с.
21 февраля будет солнечно, без осадков. Среднесуточная температура — плюс 7 градусов. Днем воздух прогреется до плюс 13 градусов, а ночью похолодает до плюс 3 градусов. Скорость ветра составит 3,2 м/с.
22 февраля осадки не ожидаются. Температура в среднем остановится на отметке плюс 9 градусов. Максимальная температура составит плюс 14 градусов, минимальная — плюс 5 градусов. Прогнозируемая скорость ветра — 2,1 м/с. 23 февраля, по прогнозам, будет пасмурно. Средняя температура составит плюс 11 градусов. Воздух может прогреться и до плюс 16 градусов, но ночью похолодает до плюс 6 градусов. Скорость ветра составит 2,9 м/с.