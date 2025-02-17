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Ветреный понедельник ожидается на Южном Урале

В понедельник, 17 февраля, в Челябинской области будет облачно с прояснением, местами небольшой снег, метели, на отдельных участках дорог гололедица.

Сейчас в Ричмонде: +6° 9 м/с 49% 751 мм рт. ст. +12°
Источник: Freepik

Температура воздуха днем составит от −3 до −8 градусов, в горах до −11. Ветер южный, юго-западный 7−12 метров в секунду, местами порывы до 15. В Челябинске сегодня облачно с прояснением, без существенных осадков. Температура воздуха днем составит от −4 до −6 градусов. Ветер юго-западный 7−12 метров в секунду.

День Ангела сегодня, 17 февраля, у Александра, Алексея, Андрея, Анны, Аркадия, Бориса, Василия, Георгия, Дмитрия, Екатерины, Ивана, Иосифа, Кирилла, Мефодия, Михаила, Николая, Петра, Серафима, Сергея, Сидора, Федора, Феоктиста, Юрия.

Между прочим, 17 февраля 2025 года отмечают день Николы Студеного. Согласно народным приметам, сегодня женщинам нельзя бездельничать. Дело в том, что их возлюбленный, по поверью, может начать изменять.