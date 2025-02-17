Ветреный понедельник ожидается на Южном Урале

Температура воздуха днем составит от −3 до −8 градусов, в горах до −11. Ветер южный, юго-западный 7−12 метров в секунду, местами порывы до 15. В Челябинске сегодня облачно с прояснением, без существенных осадков. Температура воздуха днем составит от −4 до −6 градусов. Ветер юго-западный 7−12 метров в секунду.