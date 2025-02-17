В Приморье из-за снегопада оказались заблокированы несколько дорог

Хотя снегопад был недолгим, осадков выпало немного, однако на дорогах края фиксируется большое количество аварий. В частности, массовые ДТП блокировали федеральную трассу во Владивостоке и в районе поселка Кипарисово. Так, с утра из-за аварии была блокирована трасса в пригороде Владивостока в районе Садгорода. На место даже пришлось вызывать скорую. Еще несколько автомобилей оказались в кювете возле спортивного комплекса «Фетисов-Арена». Большой затор образовался в районе Кипарисово. Здесь большегрузы не смогли преодолеть подъем в сторону приморской столицы.