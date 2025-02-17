В Приморье из-за снегопада оказались заблокированы несколько дорог

О том, что край ждет непогода, нигде особо не сообщалось. Приморцы не получили привычного оповещения и от МЧС. Снег зафиксирован во Владивостокском и Уссурийском городских округах, Надеждинском районе, Пограничном округе. Также небольшой снег выпал утром в Хорольском округе.
Хотя снегопад был недолгим, осадков выпало немного, однако на дорогах края фиксируется большое количество аварий. В частности, массовые ДТП блокировали федеральную трассу во Владивостоке и в районе поселка Кипарисово. Так, с утра из-за аварии была блокирована трасса в пригороде Владивостока в районе Садгорода. На место даже пришлось вызывать скорую. Еще несколько автомобилей оказались в кювете возле спортивного комплекса «Фетисов-Арена». Большой затор образовался в районе Кипарисово. Здесь большегрузы не смогли преодолеть подъем в сторону приморской столицы.
Краевое правительство сообщает, что в работах по очистке и обработке противогололедным составом задействовано 36 единиц техники Примавтодора. По мере необходимости количество техники обещают наращивать.