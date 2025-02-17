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Самолет из Новосибирска, летевший в Братск, сел в Иркутске

Воздушное судно не смогло приземлиться в северной столице Приангарья из-за тумана.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Самолету, который летел из Новосибирска в Братск пришлось уйти на другой аэродром. Как сообщили в пресс-службе авиагавани северной столицы Иркутской области, воздушное судно кружило над посадочной полосой и пыталось приземлиться.

— В условиях ограниченной видимости Е-170 сделал несколько кругов в ожидании разрешения на посадку, в итоге экипаж принял решение направиться в Иркутск, — поделились в аэропорту Братск.

А виной всему плотный туман, который ограничил видимость. Когда самолет вылетает из областного центра в пункт назначения, пока не сообщали.