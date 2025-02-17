Пекин становится ближе: во Владивостоке запустили новые регулярные рейсы

С воскресенья, 16 февраля, авиакомпания «Россия» начала выполнять прямые регулярные рейсы по маршруту Владивосток — Пекин — Владивосток. Теперь до столицы Китая можно добраться прямым рейсом за 2,5 часа, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе АО «Международный аэропорт Владивосток».
Перелёты будут выполняться три раза в неделю — по средам, субботам и воскресеньям на самолётах Sukhoi Superjet 100. Вылет из Владивостока — в 00.15, прибытие обратно — в 6.30 (время местное).
Отмечается, что Пекин стал самым популярным международным направлением среди пассажиров Владивостока по итогам 2024 года и января 2025 года. Сейчас в столицу Китая выполняется до 17 рейсов в неделю.
Напомним, в декабре 2024 года китайская авиакомпания Hainan Airlines начала выполнять регулярные полёты между Сианем (провинция Шэньси, КНР) и Владивостоком. Ранее авиакомпания «Россия» запустила прямые рейсы из столицы ДФО в Чанчунь (административный центр провинции Цзилинь).