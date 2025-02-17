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В январе красноярцы чаще всего летали в Москву и Новосибирск

За первый месяц 2025 года красноярский аэропорт принял 317 243 пассажира.

Источник: Комсомольская правда

Красноярский международный аэропорт имени Дмитрия Хворостовского опубликовал статистику полетов за первый месяц 2025 года. Самыми популярными направлениями стали десять городов: Москва, Новосибирск, Санкт-Петербург, Норильск, Иркутск, Сочи, Пхукет, Благовещенск, Ташкент и Игарка.

Также пресс-служба воздушной гавани сообщила, что в январе аэропорт принял 317 243 пассажира — это на 6% больше, чем в том же месяце годом ранее.

Ранее мы писали, что 17 февраля в районе железнодорожного вокзала Красноярска изменится схема движения общественного транспорта. Остановку автобусов и троллейбусов перенесут в сторону улицы Деповская.