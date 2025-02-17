Мобилизованным раскрыли, как участие в СВО влияет на их пенсию

Также он отметил, что мобилизованные россияне, являясь военнослужащими, могут рассчитывать на пенсию за выслугу лет при выполнении всех условий. Минимальный срок службы для этого составляет 20 лет, и на соответствующую пенсию могут претендовать граждане, уже имеющие опыт работы в Вооружённых силах или силовых ведомствах до мобилизации, пояснил Ляшок.