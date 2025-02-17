С 1 марта еще одно дело можно будет сделать через Госуслуги

С 1 марта жители России смогут обновлять информацию о себе в федеральном регистре сведений о населении через портал «Госуслуги», объяснил эксперт. До этого внести изменения можно было лишь при обращении в соответствующий государственный орган. Теперь же, благодаря изменениям в законодательстве, это станет доступно как через единый портал «Госуслуги», так и через региональные платформы, если они предоставляют такую техническую возможность, уточнил Хаминский.