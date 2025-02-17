С 1 марта еще одно дело можно будет сделать через Госуслуги

С марта гражданам станет проще исправить ошибки в информации о себе в федеральном регистре сведений о населении, это можно будет сделать через «Госуслуги», рассказал юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.
С 1 марта жители России смогут обновлять информацию о себе в федеральном регистре сведений о населении через портал «Госуслуги», объяснил эксперт. До этого внести изменения можно было лишь при обращении в соответствующий государственный орган. Теперь же, благодаря изменениям в законодательстве, это станет доступно как через единый портал «Госуслуги», так и через региональные платформы, если они предоставляют такую техническую возможность, уточнил Хаминский.
Кроме того, по словам юриста, правительство определит порядок подачи и рассмотрения заявлений граждан через региональные порталы для внесения корректировок в их данные в регистре. Он также отметил, что закон увеличил список информации, которая будет включена в регистр.
Например, туда войдут данные о получении и аннулировании водительских прав, прохождении обязательной государственной дактилоскопии, восстановлении в родительских правах и других событиях, рассказал Александр Хаминский в беседе с РИА «Новости».