Омские работодатели получат выплаты за трудоустройство участников СВО

В Омске разрабатывается проект региональной программы содействия занятости ветеранов СВО. На предприятиях будут бронироваться места для уволенных в запас, либо завершивших службу по контракту. К каждому герою СВО будет использоваться индивидуальный подход.
«В рамках сопровождения трудоустройства граждан с инвалидностью, работодателю компенсируют труд наставника, а также транспортное сопровождение граждан с инвалидностью до рабочего места. Также для участников спецоперации есть спецпрограммы по обучению профессиям», — отметила министр труда и соцразвития Омской области Ирина Варнавская.
Предусмотрена также финансовая поддержка для обустройства рабочего места. Размер компенсации составляет 200 тыс. рублей. При трудоустройстве участника СВО или члена семьи участника СВО из бюджета работодателю частично компенсируют затраты на выплату зарплаты.
В данный момент составляется банк вакансий работодателей, которые готовы сотрудничать в рамках новой программы. Реестр будет пополняться при поддержке губернатора Омской области Виталия Хоценко.
В ближайшую пятницу, 21 февраля, с 11:00 до 13:00 на базе кадрового центра «Работа России» будет работать региональная ярмарка трудоустройства «Работа для героев». Здесь можно будет получить дополнительную консультацию по вопросам занятости ветеранов СВО и членов их семей.