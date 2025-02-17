Омские работодатели получат выплаты за трудоустройство участников СВО

В ближайшую пятницу, 21 февраля, с 11:00 до 13:00 на базе кадрового центра «Работа России» будет работать региональная ярмарка трудоустройства «Работа для героев». Здесь можно будет получить дополнительную консультацию по вопросам занятости ветеранов СВО и членов их семей.